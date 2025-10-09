Guinea Ecuatorial rechaza críticas del PE por la prisión preventiva de dos españoles

Nairobi, 9 oct (EFE).- El Gobierno de Guinea Ecuatorial reivindicó su soberanía nacional y la independencia de su Poder Judicial para enjuiciar casos de corrupción, frente a las críticas del Parlamento Europeo (PE) por el mantenimiento en prisión preventiva en el país africano de dos ciudadanos españoles detenidos el pasado enero.

«El Gobierno lamenta que en lugar de apoyar los esfuerzos legítimos de un Gobierno soberano para combatir la corrupción, algunas instituciones y personalidades europeas opten por cuestionar la independencia del poder judicial ecuatoguineano», señaló en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores del país africano.

«Este tipo de pronunciamientos transmiten un mensaje de doble rasero: cuando la justicia africana actúa, se invocan los derechos humanos; pero cuando los mimos hechos ocurren en Europa, se habla de respeto institucional y separación de poderes», añadió.

El comunicado fue difundido el miércoles, un día antes de que el PE urgiera este jueves al Gobierno ecuatoguineano a que levante la prisión preventiva y garantice un juicio justo, atención médica y asesoramiento jurídico para Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta.

En una resolución que salió adelante a mano alzada, los eurodiputados condenaron «los reiterados casos de condiciones inaceptables de detención y los malos tratos infligidos a los presos en Guinea Ecuatorial» y pidieron al país que adopte medidas para garantizar el bienestar de estos dos ciudadanos españoles.

Los eurodiputados mostraron especial preocupación por la situación de Marañón Montero, en huelga de hambre para protestar por su encierro, para quien pidieron «tratamiento médico urgente y una evacuación urgente por motivos médicos».

En su comunicado, sin embargo, el Gobierno ecuatoguineano aseguró que los detenidos «reciben un trato digno y humanitario», reciben visitas regulares de la misión diplomática española en el país y tienen todas las garantías para un juicio justo.

Marañón y Ballesta fueron arrestados en enero por su presunta implicación en una trama de fraude empresarial, asociada a la implantación de la televisión digital terrestre en Guinea Ecuatorial. EFE

lbg/fpa