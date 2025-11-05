Gusi y Felipe Peláez lanzan ‘A Tu Medida’ para acercar el vallenato a nuevas generaciones

Bogotá, 5 nov (EFE).- El cantautor y compositor colombiano Gusi, autor de éxitos como ‘Quiero contigo’ (2018) o ‘Mi Amor Bonito’ (2022), lanzó ‘A Tu Medida’, una colaboración junto al músico colombo-venezolano Felipe Peláez que busca honrar la tradición del vallenato y acercarlo a las nuevas generaciones.

«En ‘A Tu Medida’, Gusi y Felipe Peláez combinan su esencia y estilo para rendir tributo a la faceta más sentimental del vallenato», informó este miércoles el equipo de comunicación de Gusi.

Con una base rítmica, guitarras acústicas y eléctricas, bajo, teclados, percusión, caja, acordeón y el instrumento tradicional del vallenato conocido como guaracha, el tema evoca a las raíces y el folclore del género caribeño.

La canción, según el equipo de Gusi, «respira romanticismo y alegría con el sello inconfundible de dos artistas que han hecho del amor su mejor historia».

El tema forma parte de su álbum ‘Vallenato Social Club’, que saldrá el primer semestre de 2026 e incluirá temas de 12 artistas diferentes de vallenato, lo que «reafirma la visión del cantante de reunir a los grandes exponentes del género en un mismo espacio creativo, donde cada canción es un puente entre el pasado y el presente de la música colombiana».

Con más de una década de trayectoria, Gusi se ha consolidado como uno de los principales exponentes de la nueva ola de la música tropical latinoamericana, fusionando el vallenato con sonidos modernos pop y otros ritmos latinos.

El colombiano ha sido reconocido con cinco nominaciones al Latin Grammy gracias a sus álbumes ’24/7′, ‘Al Son de Mi Corazón’, ‘La Mandarina y Monte Adentro’, y ha realizado colaboraciones musicales con artistas como Carlos Vives, Silvestre Dangond o Andrés Cepeda, con los temas ‘Dime’ (2021), ‘Tú Tienes Razón’ (2015), y ‘Duele’ (2023), respectivamente. EFE

