Gustavo Álvarez renuncia como entrenador de San Lorenzo por diferencias con la directiva

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Buenos Aires, 22 jun (EFE).- Gustavo Álvarez renunció este lunes como entrenador del San Lorenzo de Almagro, tras mantener diferencias con la nueva directiva del club argentino, que asumió tras las elecciones celebradas a fines de mayo, confirmaron este lunes fuentes de la institución a EFE.

La salida del preparador se conoció el mismo día en que el plantel debía regresar a los entrenamientos para iniciar la pretemporada con vistas al segundo semestre de 2026, sesión que finalmente fue conducida de manera interina por Walter Perazzo.

Según explicaron desde el club, Álvarez y la nueva comisión directiva, encabezada por el presidente, Marcelo Culotta, no lograron alcanzar un acuerdo respecto a la configuración de la plantilla y la planificación deportiva para la nueva etapa institucional.

El entrenador había presentado una lista de futbolistas que no habrían sido tenidos en cuenta para el inicio de la pretemporada.

Ante la imposibilidad de encontrar un punto de acuerdo, Álvarez decidió dar un paso al costado y comunicó su salida a los dirigentes.

Los jugadores llegaron este lunes al predio de entrenamiento para el regreso a la actividad y se encontraron con la ausencia del cuerpo técnico, mientras la dirigencia resolvía la continuidad inmediata del trabajo.

A fines de mayo, Culotta se impuso en las elecciones frente a la lista encabezada por Sergio Constantino, quien ejercía la presidencia interina del club.

Álvarez había asumido como entrenador a fines de marzo, tras la salida de Damián Ayude, y cerró su ciclo con 13 partidos dirigidos, con un balance de tres victorias, siete empates y tres derrotas.

Durante su breve etapa al frente del conjunto azulgrana, San Lorenzo no logró avanzar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, tras perder como local ante Deportivo Recoleta en la última jornada de la fase de grupos.

Además, quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura frente a River Plate, en una definición por penaltis.

San Lorenzo atraviesa una grave crisis, signada por las deudas por traspasos, impagos, inhibiciones judiciales y la destitución del anterior presidente electo por los socios del club, Marcelo Moretti, por denuncias de corrupción. EFE

lgu/cmm