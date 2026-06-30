Gustavo Alfaro: «Es una victoria épica»

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Redacción deportes, 29 jun (EFE).- El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, calificó este lunes como «épica» la victoria de la Albirroja en penaltis por 3-4 ante Alemania en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, al tiempo que llamó a darle un «valor justo» a este hito.

«Es una victoria épica, sí», dijo Alfaro en la rueda de prensa tras el partido que se definió en la tanda de penaltis después del empate 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga. «Pero hay que darle el valor justo que tiene, entender que nosotros podemos, pero que si no nos sacrificamos no lo vamos a conseguir», agregó.

De igual forma, tildó el resultado como «complejo» por las diferencias técnicas y físicas entre los jugadores de ambos seleccionados.

«Alemania es un grande y perfectamente podía arrollarnos, pero nosotros resistimos a pie firme», prosiguió.

Por otro lado, reconoció que Paraguay se llevó la victoria pese a haber controlado el balón solo el 27 % del tiempo de juego, y que sufrió «demasiado el partido» por sus limitaciones.

«Todavía no tenemos ese bagaje, y tenemos que bailar la música que nos ponen», dijo.

La victoria permite a Paraguay, en su regreso a la Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, instalarse en los octavos de final, donde ya espera al rival que saldrá de la llave entre Francia y Suecia.

«Tengo claro que sea Francia o sea Suecia va a costar horrores», apuntó el seleccionador antes de indicar que su equipo puede tener defectos, pero también «un corazón que no se rinde nunca» y explica por qué se mantiene en carrera. EFE

rgc/gbf

(foto)