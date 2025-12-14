The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Gustavo Costas lamentó la final perdida: “No lo supimos mantener”

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Buenos Aires, 13 dic (EFE).- Gustavo Costas, técnico de Racing Club, lamentó la final perdida ante Estudiantes, le agradeció a sus jugadores, felicitó al rival pero sentenció que su grupo merecía el título.

“Este grupo dejó todo porque sufrimos muchas lesiones y sanciones en un contexto de mucho calor. Quiero agradecerle a mis jugadores por dejar todo hasta el final. Quizás merecíamos un poco más, no supimos mantener hasta el final y nos empataron en la última jugada. Los chicos hicieron un buen partido en una final sin muchas chances de convertir”, sostuvo el entrenador en conferencia de prensa.

“Además quiero felicitar a Estudiantes por este logro. Es un excelente equipo que se levantó y, muy parecido a nosotros, recibió muchos golpes y hoy sacó adelante un partido extenuante por el desgaste”, agregó.

“Por último voy a agradecerle a la gente de Racing, tanto a los que vinieron como a los que fueron al Cilindro. Hay que seguir adelante tras un año donde podríamos haber llegado a ganar algo más. Quedo en deuda porque cuando llegué al club dije que veníamos a ganar y no a competir”. EFE

fca/laa

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR