Gustavo Petro llega a la Casa Blanca para una reunión decisiva con Trump
Washington, 3 feb (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este martes a la Casa Blanca para una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que será decisiva para la relación bilateral tras un año de sonados desencuentros.
Petro llegó a la residencia presidencial sobre las 10:55 horas de Washington (misma hora en Bogotá y 15:55 GMT) en una camioneta del Servicio Secreto de Estados Unidos con la bandera de Colombia. EFE
er/sbb
(foto)(video)