Gustavo Puerta, el corazón de Colombia en su debut mundialista ante Uzbekistán

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Jorge Gil Ángel

Bogotá, 18 jun (EFE).- Gustavo Puerta debutó con la selección colombiana en noviembre pasado, en la victoria por 2-1 contra Nueva Zelanda en el que metió un gol, y hoy es el corazón del equipo que se impuso por 1-3 a Uzbekistán en el debut del Grupo K del Mundial, en el estadio Azteca de Ciudad de México.

El centrocampista de 22 años, que viene de ser clave en el ascenso del Racing de Santander de la Primera División en España, jugó 80 minutos en los que sirvió una asistencia a Luis Díaz, para el 1-2 provisional.

También cumplió un papel clave como eje del equipo, pues cada vez que el balón pasó por sus pies dio sentido al juego de los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, especialmente cuando se juntó con Jhon Arias.

De promesa a realidad

Durante el Sudamericano sub-20 de 2023, en el que fue la gran figura de Colombia, se cerró el fichaje de Puerta al Bayer Leverkusen, que lo cedió al Núremberg de la 2 Bundesliga. Ese salto lo hizo desde el Bogotá FC, de la segunda división de su país.

El capitán colombiano supo aprovechar el Sudamericano para mostrar su talento como mediocentro, pues organiza a su equipo desde atrás y cuando puede avanza unos metros para mostrar su pegada, lo que le permitió anotar un golazo en el empate 1-1 con Brasil en la fase de grupos.

Colombia consiguió, en buena parte, su clasificación al Mundial de la categoría gracias a este centrocampista, que lideró al equipo hasta los cuartos de final e incluso anotó un tanto en la victoria por 1-2 contra Israel en la primera jornada del Grupo C.

En el Nuremberg nunca debutó, pero el entonces entrenador del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, lo llamó de vuelta y disputó siete partidos esa temporada, en la que consiguió los títulos de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa.

Su buen rendimiento llamó la atención de varios equipos y terminó en el Hull City, de la Segunda División inglesa, donde jugó 30 partidos de liga y se erigió como una de las principales fichas del equipo.

Sin embargo, el club británico vivía en ese momento problemas financieros y administrativos que lo obligaron a salir del jugador colombiano, por lo que su pase quedó en manos del Bayer Leverkusen.

El Racing, con el objetivo de ascender, hizo un gran esfuerzo económico y lo contrató como uno de sus fichajes más sonados.

Puerta se volvió intocable para José Alberto López, entrenador del club cántabro, ha sido fijo desde su llegada del Bayer Leverkusen el último día de mercado de verano y, aunque tiene contrato, también le pueden salir más pretendientes, gracias al buen rendimiento mostrado en 33 partidos jugados, en los que anotó tres goles y sirvió una asistencia.

«Estoy muy contento, la gente siempre transmite esa energía positiva y, para un jugador, salir y que transmitan eso es muy importante», dijo el centrocampista en una entrevista con EFE en febrero pasado.

Puerta aseguró entonces que esperaba «seguir haciendo las cosas de la mejor manera» para jugar el Mundial. Lo que no se imaginaba era ocupar hoy un puesto en la titular de la selección cafetera, apenas ocho meses después de haber debutado, y convertirse en la llave del equipo de Lorenzo, que sueña en grande en Canadá, México y Estados Unidos. EFE

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