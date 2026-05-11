Guterres, tras decir Trump que el alto el fuego con Irán es «frágil»: «Sería catastrófico»

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Naciones Unidas, 11 may (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió este lunes que sería «catastrófico» que volvieran los ataques a Oriente Medio después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que el alto el fuego con Irán es «increíblemente frágil».

Así lo explicó el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria, después de que Trump hablara en estos términos del acuerdo con Teherán tras rechazar este fin de semana la última propuesta de paz enviada por la República Islámica por considerarla «¡totalmente inaceptable!».

«Un retorno a los combates a gran escala sería ya catastrófico. La situación es insostenible, dada la falta de libertad de movimiento en el estrecho de Ormuz», aseguró Haq.

Sin embargo, el portavoz apostó por «no prestar demasiada atención a la retórica de ninguna de las partes implicadas».

«Lo que queremos es asegurarnos de que las propias partes sigan comprometidas con las negociaciones», añadió al respecto.

En este sentido, agradeció a Pakistán sus esfuerzos por mediar en el conflicto y pidió que continúen.

El presidente estadounidense aseveró que el alto el fuego «se mantiene vigente» pero advirtió que es «increíblemente frágil»: «Lo más débil que ha estado».

Trump rechazó este domingo la última propuesta de paz de Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio por considerarla «¡totalmente inaceptable!».

Hoy se refirió a ella como «una basura» y dijo que «ni siquiera terminó de leerla».

Entre otras cosas, el documento de Teherán recogía el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, el pago de reparaciones, la liberación de activos bloqueados, el levantamiento de las sanciones y el fin del conflicto en Líbano. EFE

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