Guterres: la IA está siendo utilizada crecientemente para la supresión de los derechos

Ginebra, 23 feb (EFE).- La tecnología, especialmente la inteligencia artificial (IA), está siendo utilizada cada vez más en modos que «suprimen los derechos y profundizan la desigualdad», advirtió este lunes en Ginebra el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Algunos adelantos tecnológicos «exponen a personas marginadas a nuevas formas de discriminación, dentro y fuera de la red», señaló el portugués en la inauguración de la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Guterres agregó que los espacios de internet están siendo «envenenados por la desinformación y el odio», lo que en su opinión se está traduciendo en «daños en el mundo real». EFE

