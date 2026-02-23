Guterres: la IA está siendo utilizada crecientemente para la supresión de los derechos

2 minutos

Ginebra, 23 feb (EFE).- La tecnología, especialmente la inteligencia artificial (IA), está siendo utilizada cada vez más en modos que «suprimen los derechos y profundizan la desigualdad», advirtió este lunes en Ginebra el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Algunos adelantos tecnológicos «exponen a personas marginadas a nuevas formas de discriminación, dentro y fuera de la red», señaló el portugués en la inauguración de la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Guterres agregó que los espacios de internet están siendo «envenenados por la desinformación y el odio», lo que en su opinión se está traduciendo en «daños en el mundo real».

En su discurso ante delegaciones de alto nivel de los países miembros de la ONU, Guterres denunció una «ofensiva coordinada» contra los derechos humanos en la que se está reduciendo el espacio cívico mientras periodistas y activistas son encarcelados, se clausuran ONG y los derechos de la mujer «son recortados».

Tras reiterar su condena a la represión violenta de las protestas en Irán, Guterres advirtió también que los migrantes «son acosados, detenidos y expulsados con total deprecio a sus derechos y a su humanidad», mientras se demoniza a refugiados y miembros del colectivo LGBTIQ+.

Ante esta ofensiva, el secretario general pidió que los derechos humanos sean reivindicados, ya que «no son un lujo ni son negociables, son la base de un mundo más pacífico y seguro».

«No dejemos que se convierta en el precio aceptado de la conveniencia política o de la competición geopolítica», concluyó. EFE

