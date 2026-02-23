Guterres: los derechos humanos están siendo atacados a nivel global por los más poderosos

1 minuto

Ginebra, 23 feb (EFE).- Los derechos humanos están sufriendo «un ataque a gran escala en todo el mundo», el imperio de la ley está siendo sustituido por el de la fuerza y a menudo quienes están perpetrando estos ataques son «aquellos que ostentan el mayor poder», advirtió el secretario general de la ONU, António Guterres.

En la inauguración este lunes de la primera sesión de 2026 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que durará más de cinco semanas, Guterres subrayó que las libertades fundamentales «están siendo socavadas de forma deliberada, estratégica y, a veces, incluso con orgullo».

«Vivimos en un mundo en el que el sufrimiento masivo se justifica con excusas, en el que los seres humanos se utilizan como fichas de negociación y en el que el derecho internacional es considerado una mera molestia», lamentó en un Consejo del que Estados Unidos, Israel y Nicaragua se retiraron el pasado año. EFE

abc/rml