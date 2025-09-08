The Swiss voice in the world since 1935

Guterres «condena enérgicamente» el atentado de Jerusalén

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Naciones Unidas, 8 sep (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, «condenó enérgicamente este lunes el atentado terrorista» en un autobús en Jerusalén, en el que murieron seis personas y una decena más quedaron heridas.

En una breve declaración emitida en Nueva York, Guterres señaló que ha enviado «sus dolidas condolencias» a las familias de las víctimas, al tiempo que desea un rápido restablecimiento de los heridos.

Guterres suma así su declaración a la que previamente hizo desde Ginebra el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quien calificó de «espantoso» el atentado, pero añadió que «la respuesta a este tipo de violencia debe ajustarse al derecho internacional».

El secretario general está agriamente enfrentado con el gobierno israelí desde el comienzo de la guerra de Gaza, hace ya casi dos años, y en todo este tiempo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha negado a responder a sus llamadas telefónicas.

El ejecutivo israelí considera que la ONU en general, y Guterres en particular, tienen una actitud sesgada contra Israel, lo que le ha llevado a restringir enormemente el trabajo de las agencias de la ONU en Gaza y a declarar ilegal a la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA). EFE

fjo/syr/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR