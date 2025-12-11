Guterres advierte de que el planeta «está sometido a presiones nunca vistas»

3 minutos

Nairobi, 11 dic (EFE).- El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió este jueves de que el planeta «está sometido a presiones nunca vistas» en el terreno medioambiental.

«Aumentan las temperaturas. La diversidad biológica se está desplomando. Y casi todas las personas que habitan la Tierra respiran un aire insalubre», dijo Guterres en un vídeo-mensaje dirigido al segmento de alto nivel de la VII Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA-7), principal órgano de toma de decisiones ambientales del mundo, que empezó el pasado lunes y se celebra hasta este viernes en Nairobi.

Sin embargo, matizó, esta Asamblea «abre la puerta a la esperanza», pues brinda la oportunidad de «invertir en resiliencia, apostar por la justicia y recordar aquello por lo que estamos luchando».

El secretario general subrayó que «la sostenibilidad es la base sobre la que descansa el resto de nuestras ambiciones.

«Ni la paz, ni la prosperidad, ni la igualdad pueden lograrse sin un planeta en el que existir», aseveró, al incidir en que es el momento de actuar con «valentía y creatividad».

«Debemos ampliar rápidamente las soluciones planteadas a un amplio abanico de desafíos, desde la gestión del agua y la resiliencia climática hasta la minería, los metales y la huella ecológica de la inteligencia artificial, enumeró.

Guterres indicó que la UNEA-7 se desarrolla en «tiempos turbulentos», ya que los conflictos y las desigualdades «complican la consecución de avances significativos para el medio ambiente».

A medida que las Naciones Unidas avanzan hacia su octogésimo primer aniversario, instó a la Asamblea a recordar «el poder del multilateralismo».

«La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua y la primera cumbre sobre la biodiversidad de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, que se celebrará el año que viene, ofrecerán nuevas oportunidades para actuar», adelantó.

«Nuestro deber es claro. Tenemos que transformar los sistemas que no funcionan, conjugar las políticas con la ciencia y compartir las soluciones con todo el mundo», concluyó el secretario general.

Bajo el lema «Promover soluciones sostenibles para un planeta resiliente», la UNEA-7 acoge a algo más de 6.000 participantes registrados de más de 180 países, incluidos 79 ministros y 35 viceministros, según la organización.

La UNEA-7 negociará 15 proyectos de resolución sobre temas que abarcan desde la conservación de los glaciares del mundo hasta la contención de las floraciones masivas de algas y la reducción del impacto ambiental de la inteligencia artificial».

Las resoluciones de la Asamblea, que integra a los 193 Estados miembros de la ONU, no son legalmente vinculantes, pero se consideran un primer paso significativo en el camino hacia acuerdos ambientales globales y la formulación de políticas nacionales.

La UNEA se creó en junio de 2012 tras la Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro (Brasil).

Desde 2014, la UNEA ha celebrado seis sesiones con más de cien resoluciones que han impulsado la acción en temas medioambientales cruciales. EFE

