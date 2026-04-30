Guterres advierte de que la crisis en Ormuz podría frenar el crecimiento global al 3,1 %

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Naciones Unidas, 30 abr (EFE).- El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió este jueves de que la crisis en Oriente Medio, que se adentra en su tercer mes pese a un frágil alto el fuego, provocará que la economía global caiga del 3,4 % al 3,1 %, la inflación suba del 3,8 % al 4,4 % y el comercio de mercancías se desacelere hasta cerca del 2 %.

Según dijo Guterres en la sede de la organización en Nueva York, este es el escenario más probable incluso si el cierre del estrecho de Ormuz se levantara hoy, ya que «las limitaciones a la navegación están afectando al transporte de petróleo, gas, fertilizantes y otros bienes esenciales, con efectos en cadena sobre la energía, la industria, el transporte y los alimentos».

En un segundo escenario, con interrupciones hasta mediados de año, el crecimiento bajaría al 2,5 % y la inflación alcanzaría el 5,4 %, mientras que «unos 32 millones de personas caerían en la pobreza y otros 45 millones enfrentarían hambre extrema debido a la escasez de fertilizantes y a la caída de las cosechas», agregó.

«En el peor de los casos, con disrupciones durante todo el año, la inflación superaría el 6 % y el crecimiento global se reduciría al 2 %, acercando al mundo a una recesión con amplias repercusiones económicas y sociales», añadió, en declaraciones a la prensa.

La previsión de Guterres coincide en gran medida con la de organismos como el Fondo Monetario Internacional, que también anticipa un deterioro del crecimiento global en caso de prolongarse la crisis en Oriente Medio, junto con presiones al alza sobre la inflación y un impacto significativo en el comercio mundial y los precios de la energía.

El responsable de la ONU subrayó que los efectos de la crisis «no son acumulativos, sino exponenciales», y alertó de que los países en desarrollo serán los más afectados, debido a su elevada deuda y menor capacidad de respuesta.

Guterres volvió a pedir la «apertura inmediata» del estrecho de Ormuz para «dejar respirar a la economía global», lo que requiere que el transporte marítimo sea «seguro, predecible y asegurable».

Asimismo, instó a todas las partes a abstenerse de acciones que puedan socavar el alto el fuego y reclamó el restablecimiento inmediato de la libertad de navegación «conforme a la resolución 2817 del Consejo de Seguridad».

La ONU, añadió, trabaja en medidas para mitigar el impacto, incluida la preparación de posibles evacuaciones de buques y el estudio de corredores humanitarios en caso de que la situación se deteriore.

El diplomático agregó que su enviado especial, Jean Arnault, ha mantenido reuniones con representantes de todos los países implicados, desde Estados Unidos e Irán hasta Estados del Golfo, así como con el equipo de mediación liderado por Pakistán.

Añadió que el enviado viajará a Omán, Irán y otros países de la región para explicar las iniciativas de la ONU, que, dijo, «no buscan sustituir la libertad de navegación», sino explorar, en el peor de los escenarios de bloqueo total, la posibilidad de establecer algún tipo de corredor humanitario.

«Pero nuestro objetivo es la libertad total de navegación en el estrecho de Ormuz», subrayó. EFE

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