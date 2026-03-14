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Guterres advierte de que no hay salida militar al conflicto en Líbano y llama al diálogo

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Beirut, 14 mar (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó este sábado en Beirut de que no existe una salida militar al actual conflicto entre el grupo chií Hizbulá e Israel, por lo que pidió a ambos bandos que recurran al diálogo y a las vías diplomáticas disponibles.

«Mi mensaje a las partes beligerantes es claro: parad los enfrentamientos, parad los bombardeos, no hay una solución militar. Solo diplomacia, diálogo y la total implementación de la carta de la ONU y las resoluciones del Consejo de Seguridad», dijo en una rueda de prensa en Beirut.

En este sentido, Guterres recordó que existen diversas vías diplomáticas a disposición de las partes, entre ellas a través de la coordinadora especial de la ONU para el Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert. EFE

njd/psh

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