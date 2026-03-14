Guterres advierte de que no hay salida militar al conflicto en Líbano y llama al diálogo

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Beirut, 14 mar (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó este sábado en Beirut de que no existe una salida militar al actual conflicto entre el grupo chií Hizbulá e Israel, por lo que pidió a ambos bandos que recurran al diálogo y a las vías diplomáticas disponibles.

«Mi mensaje a las partes beligerantes es claro: parad los enfrentamientos, parad los bombardeos, no hay una solución militar. Solo diplomacia, diálogo y la total implementación de la carta de la ONU y las resoluciones del Consejo de Seguridad», dijo en una rueda de prensa en Beirut.

En este sentido, Guterres recordó que existen diversas vías diplomáticas a disposición de las partes, entre ellas a través de la coordinadora especial de la ONU para el Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, y a través de Estados miembro de su organización.

El diplomático portugués destacó que, además, la población libanesa no escogió formar parte de este estallido de violencia, que comenzó después de que Hizbulá atacara el pasado 2 de marzo el norte de Israel y de que este respondiera con el lanzamiento de una intensa ofensiva aérea.

«Estamos haciendo todo lo que podemos ahora para lograr una desescalada inminente y un cese de hostilidades», afirmó.

En concreto, confirmó que Hennis-Plasschaert está en contacto con las partes «en todo momento» para tratar de llevarlas a la mesa de diálogo, mientras que la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) continúa desplegada en el sur del país desarrollando sus labores en medio del conflicto.

El secretario general de la ONU recordó que el Líbano e Israel ya habían alcanzado un alto el fuego a finales de 2024, que puso fin a la última guerra entre Hizbulá y el Estado judío, pero reconoció que aquel arreglo no resolvió todos los problemas «pendientes» ni fue respetado «totalmente».

«Mientras que las partes reiteraron su compromiso con la total implementación de la resolución 1701, las violaciones persistieron por ambos lados. La violencia no terminó y la integridad territorial del Líbano siguió siendo violada», denunció.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en noviembre de 2024 hasta la reanudación de la violencia hace dos semanas, Israel continuó atacando el territorio libanés prácticamente a diario y mantuvo a sus tropas en cinco colinas del sur del Líbano.

Por su parte, Hizbulá abandonó la franja fronteriza, pero no se llegó a completar su desarme en el resto de la nación.

Por ello, Guterres lamentó que la oportunidad que presentaba el cese de hostilidades para avanzar en un diálogo no fuese aprovechada del todo y consideró «imprescindible» que Israel respete la soberanía del Líbano.

Del lado libanés, urgió al Estado a que tome el «control total» del armamento en «todo» el territorio nacional, al considerarlo clave para la estabilidad a ambos lados de la divisoria.

El balance de muertos por la campaña de ataques israelíes contra el Líbano se eleva ya a más de 773 y el de heridos al menos a 1.933, mientras que más de 800.000 personas permanecen desplazadas sobre todo del sur y el este del país, así como de los suburbios meridionales de Beirut. EFE

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