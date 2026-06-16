Guterres agradece a República Dominicana sus «esfuerzos» por estabilizar Haití

2 minutos

Santo Domingo, 15 jun (EFE).- El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, agradeció este lunes al Gobierno y al pueblo dominicano por el respaldo brindado a los esfuerzos internacionales por estabilizar Haití, país en el que tiene previsto realizar el martes una visita oficial.

«En nombre de Naciones Unidas quiero agradecer a República Dominicana su enorme generosidad. El apoyo de la República Dominicana nos ha permitido establecer rápidamente una misión de apoyo en Haití a la Fuerza de Supresión de Pandillas que está empezando, que no podía haber llegado tan rápido sin el compromiso, la generosidad y la cooperación de la República Dominicana», dijo Guterres.

Las declaraciones fueron ofrecidas por el diplomático en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) momentos después de arribar a República Dominicana, en el marco de una visita oficial a la isla que contempla un viaje a Haití y un encuentro con el presidente dominicano, Luis Abinader, según fuentes consultadas por EFE.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano destacó el papel «fundamental» desempeñado por el país en la aprobación de la resolución que creó esa Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) por el Consejo de Seguridad de la ONU.

La Cancillería sostuvo que República Dominicana ha desarrollado una «sostenida ofensiva diplomática» para mantener la atención de la comunidad internacional sobre la situación en Haití, sumido en una grave crisis en prácticamente todos los órdenes, principalmente en materia de seguridad.

«El Gobierno dominicano ha contribuido de manera concreta a los esfuerzos internacionales de estabilización, facilitando asistencia médica especializada al personal desplegado en Haití, apoyo logístico y de tránsito, así como en la apertura de una oficina de apoyo a la GSF en República Dominicana», agregó el organismo.

Según datos de la ONU, la violencia en Haití causó en los primeros cinco meses del año al menos 2.310 muertos y 1.106 heridos. Las bandas armadas dominan cerca del 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe.

Además, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en ese período las bandas perpetraron al menos 99 secuestros; 699 personas, especialmente mujeres y niñas, fueron víctimas de violencia sexual, y cientos de menores siguen en manos de redes de trata. EFE

rsl/mt/nvm

(foto) (video)