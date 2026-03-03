Guterres alerta del «dramático impacto» económico y humanitario de la escalada en O. Medio

Naciones Unidas, 3 mar (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este martes del «dramático impacto» humanitario y económico que la actual escalada en Oriente Medio puede tener a nivel mundial y expresó su profunda preocupación por la «multiplicación de frentes» y el aumento de víctimas civiles.

Así lo expresó su portavoz, Stéphane Dujarric, que transmitió en una rueda de prensa la «gran preocupación» del secretario general por la escalada del conflicto tras los bombardeos de EE.UU. e Israel a Irán y la posterior respuesta del país persa, así como por la «multiplicación de frentes», el aumento de víctimas civiles y el impacto humanitario sobre la región.

El portavoz alertó del peligro de que continúen los ataques contra infraestructuras energéticas «en el marco de la actual escalada regional», que pueden tener «consecuencias graves y un impacto dramático en la economía global».

Asimismo, indicó que, según las autoridades locales y la Media Luna Roja iraní, los bombardeos iniciados el sábado en Irán habrían afectado a más de 1.000 localidades, «con un saldo aproximado de 790 muertos y cerca de 7.000 heridos».

«Algunos ataques habrían alcanzado zonas residenciales densamente pobladas y, según los primeros informes, causado daños a infraestructuras civiles», dijo.

En Israel, señaló que «los bombardeos habrían dejado al menos diez muertos y decenas de heridos».

Dujarric subrayó que las operaciones humanitarias en toda la región se están viendo gravemente afectadas por la inseguridad, las interrupciones en las cadenas de suministro y el cierre de los espacios aéreos, lo que restringe el movimiento de personal.

El derecho internacional humanitario «no es negociable» y «los civiles deben ser protegidos en todo momento», sostuvo.

Por otra parte, señaló que los cascos azules de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) han informado en los últimos días del lanzamiento de decenas de cohetes hacia Israel y enfrentamientos al sur de la llamada Línea Azul que divide a ambos países.

Dujarric indicó que efectivos de las Fuerzas de Defensa israelíes realizaron incursiones temporales al norte de la Línea Azul, atacando la zona antes de regresar al sur.

El coordinador especial de la ONU para el Líbano, agregó, mantiene contactos con las partes para instarlas a evitar una mayor escalada y hacer cumplir la misión «pese a condiciones extremadamente difíciles». EFE

