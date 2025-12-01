Guterres alerta sobre los riesgos de muerte a los que se enfrentan los periodistas en Gaza

2 minutos

Naciones Unidas, 1 dic (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó este lunes sobre los riesgos de muerte que afrontan los periodistas en Gaza, donde más de 260 trabajadores de medios de comunicación han fallecido desde los ataques del 7 de octubre de 2023, según Naciones Unidas.

En un comunicado, Guterres condenó la represión hacia los periodistas que informan desde Gaza, que se enfrentan a riesgos como «el desplazamiento, la hambruna y la muerte».

Según datos de la ONU, desde los primeros ataques de la guerra entre Israel y Palestina el 7 de octubre de 2023, han muerto más de 260 trabajadores de los medios de comunicación.

«Los periodistas en Gaza han estado afrontando los mismos riesgos y realidades que las personas sobre las que informan y las más de 260 muertes de periodistas convierten este conflicto en el más mortífero para el sector en décadas y hacen que tenga una trágica relevancia», añadió Guterres a través de su portavoz, Stéphane Dujarric.

El máximo mandatario de la ONU señaló que «las reglas de la guerra son claras: los civiles y la infraestructura civil no son un objetivo».

Guterres apoyó a los periodistas, quienes deben «poder realizar su trabajo esencial sin interferencias, intimidación ni daño».

Esto, agregó, «incluye la inaceptable prohibición que impide a los periodistas internacionales acceder a Gaza».

«Su labor de dar testimonio e informar los hechos es vital para construir el consenso global informado», dijo.

El diplomático señaló igualmente que «la ONU mantiene firme su compromiso con la única solución sostenible», que pasa por «lograr que dos Estados, Israel y Palestina, vivan lado a lado en paz y seguridad dentro de fronteras seguras y reconocidas basadas en las líneas previas a 1967, con Jerusalén como capital de ambos Estados, conforme al derecho internacional, las resoluciones de la ONU y otros acuerdos pertinentes». EFE

jta/jco/lar