Guterres asegura que la ONU no ha recibido ningún plan de paz de EE.UU. para Ucrania

Johannesburgo, 21 nov (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, afirmó este viernes que no conoce el plan de paz que, según algunas informaciones, habrían diseñado en secreto EE.UU. y Rusia para Ucrania, y subrayó que los criterios de cualquier acuerdo deben basarse en los principios de la Carta de la ONU.

«No conocemos este plan (…). Estamos hablando de algo que aparece en los medios pero que nunca fue presentado formalmente por Estados Unidos», dijo Guterres durante una rueda de prensa celebrada en la víspera de la Cumbre de Líderes del G20 que tendrá lugar este fin de semana en Johannesburgo.

Asimismo, recalcó que, para la ONU, una solución de paz para Ucrania debe estar respaldada por las resoluciones de la Asamblea General, «que han señalado claramente que debe respetarse la integridad territorial de Ucrania».

No obstante, poco antes de la comparecencia de Guterres, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que quiere que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, firme el plan de paz de 28 puntos en el que trabaja antes de Acción de Gracias, que se celebra el próximo 27 de noviembre, según informó el diario Washington Post.

El plan de paz diseñado por EE.UU. -y que Moscú dice desconocer-, plantea que Kiev limite su Ejército a un máximo de 600.000 efectivos tras la guerra, descarte incorporarse a la OTAN y se retire del territorio que aún controla en el este del país, en la región oriental del Donbás, que quedaría tras el conflicto como zona desmilitarizada y sería reconocida de facto como rusa.

Por su parte, Zelenski, afirmó este viernes en un discurso a la nación que el país puede enfrentarse a tener que elegir entre perder su dignidad o renunciar a un aliado clave, al considerar que la propuesta de Trump cruza varias de las líneas rojas de Ucrania.

Aún así, aseguró que trabajará sin descanso los próximos días y semanas para avanzar hacia la paz en términos asumibles para Ucrania. EFE

