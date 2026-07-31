Guterres celebra el pacto para desarme de Hamás: «El mundo no puede permitirse más guerra»

Compartir

2 minutos

Naciones Unidas, 31 jul (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró este viernes el pacto para el desarme de Hamás en Gaza y pidió acabar con los conflictos latentes en Oriente Medio, ya que, a su juicio, «el mundo no puede permitirse más guerra».

«La única buena noticia de los últimos días es el anuncio por parte del presidente de Estados Unidos de un acuerdo por el que Hamás entregará sus armas e Israel retirará sus fuerzas de Gaza», declaró Guterres a las puertas del Consejo de Seguridad en una comparecencia con motivo de su viaje a Siria y Chipre.

La Junta de Paz, creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para resolver conflictos, comenzando por el de Gaza, anunció el jueves un acuerdo para el «desarme total» de Hamás y otros grupos armados palestinos en el enclave palestino.

Guterres, así como sus enviados especiales y coordinadores para Oriente Medio, ha instado en numerosas ocasiones a ambas partes a avanzar en la aplicación del plan de paz para Gaza, propuesto por la Junta y ratificado por la ONU, que entre otras cosas incluye el desarme de los grupos.

También la retirada del Ejército israelí de Gaza, el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) y la transferencia de responsabilidades de gobierno al NCAG, el Comité Nacional para la Administración de Gaza.

El secretario general aprovechó para hacer una diagnóstico panorámico de la región y exigió el cese de las hostilidades, de todas partes, en Oriente Medio.

Guterres denunció que lo que comenzó como un conflicto regional «se esté convirtiendo cada vez más en un motor de inestabilidad global».

Y, entre otras cosas, lamentó el desplome del comercio a través del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán, así como los precios de los alimentos y del mercado energético.

Por eso, pidió la reapertura del estrecho de Ormuz y el de Bab el Mandeb, la entrada mar Rojo amenazada por los rebeldes hutíes de Yemen, y el restablecimiento de las negociaciones para lograr un final diplomático al conflicto, que ya se extiende más de cinco meses. EFE

ecs/jco/fpa

(vídeo)