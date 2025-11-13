Guterres condena el asalto de colonos israelíes a mezquita en la Cisjordania ocupada

Naciones Unidas, 13 nov (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este jueves «enérgicamente» el ataque perpetrado anoche por colonos israelíes en Deir Istiya, en la Cisjordania ocupada, durante el cual quemaron la entrada del recinto y pintaron eslóganes racistas en sus paredes.

«Estos actos de violencia y profanación de lugares religiosos son inaceptables. Los lugares religiosos deben ser respetados y protegidos en todo momento», dijo Guterres a través de un comunicado de su portavoz, Stephane Dujarric.

Asimismo, el secretario general de la ONU condena «todos los ataques perpetrados por colonos israelíes contra palestinos y sus propiedades en la Cisjordania ocupada».

«Estos incidentes forman parte de un patrón creciente de violencia extremista que está exacerbando las tensiones y debe cesar de inmediato», agregó.

Guterres también señaló que Israel, «como potencia ocupante», debe «proteger a la población civil palestina y garantizar que los responsables de los ataques rindan cuentas ante la justicia».

Los colonos vertieron durante la madrugada del jueves materiales inflamables en la entrada de la mezquita, ubicada entre las localidades de Deir Istiya y Kafr Haris, en la gobernación de Nablus (Cisjordania ocupada), recoge la agencia palestina Wafa.

La rápida intervención de los residentes evitó que el fuego se expendiera por todo el edificio, donde los colonos también pintaron eslóganes con mensajes racistas contra árabes y musulmanes.

El asalto a esta mezquita se suma a una serie de ataques de gran escala que han marcado el último mes en Cisjordania, coincidiendo con la temporada de recolección de la aceituna, un período que históricamente ha sido un foco de altercados.

Octubre fue el mes más violento desde 2013, ya que se registraron, según cifras de la ONU, 536 agresiones, incluidas ataques físicos, quema de campos, destrucción de olivos y restricciones de acceso a los olivares. EFE

