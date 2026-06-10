Guterres condena la detención «arbitraria» de personal de la ONU por hutíes del Yemen

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Naciones Unidas, 10 jun (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este miércoles a través de uno de sus portavoces la detención «arbitraria» de personal del organismo a manos de los rebeldes hutíes del Yemen en los últimos años.

«(Guterres) reitera su condena de la detención arbitraria de decenas de miembros de las Naciones Unidas, oenegés, organizaciones de la sociedad civil y misiones diplomáticas por parte de las autoridades de facto hutíes en junio de 2024», expresó su portavoz adjunto, Farhan Haq, en rueda de prensa.

Del mismo modo, condenó el arresto de trabajadores de la ONU en 2021, 2023 y 2025, y pidió la liberación «inmediata e incondicional» de todas las personas detenidas.

En total, subrayó que 73 miembros del personal del organismo siguen detenidos «arbitrariamente», algunos de ellos incomunicados, y que uno de los afectados ha fallecido durante su detención.

«Estas acciones violan el derecho internacional, causan un profundo sufrimiento a las familias y han limitado gravemente la capacidad de las Naciones Unidas y sus socios justo cuando hay millones de personas necesitadas en todo Yemen», aseguró.

El portavoz recordó que los trabajadores de la ONU gozan de inmunidad judicial «respecto a todos los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones oficiales».

Además, subrayó la importancia de mantener el diálogo y la colaboración con las autoridades hutíes de facto para garantizar la liberación del personal detenido y permitir que se reanuden las actividades humanitarias y de desarrollo.

Asimismo, apuntó que Guterres «se solidariza» con los afectados y sus familias y «reitera» que los trabajadores humanitarios «nunca deben ser objeto de ataques ni detenidos por llevar a cabo la labor vital que realizan».

Las palabras del secretario general tienen lugar después de que Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y el Instituto de El Cairo para Estudios de Derechos Humanos exigieran el pasado domingo que los hutíes liberen de inmediato a decenas de empleados de la ONU y de otras organizaciones locales e internacionales.

En un comunicado conjunto, las ONG advirtieron de que la detención «arbitraria» de trabajadores humanitarios «por parte de los hutíes tiene un impacto directo en la entrega de asistencia vital a personas que la necesitan urgentemente». EFE

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