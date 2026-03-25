Guterres confía en acuerdo en Irán pese a rechazo al de EEUU: Hay iniciativas en marcha

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Naciones Unidas, 25 mar (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, confió en que haya un acuerdo en Irán, pese al rechazo de Teherán al plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que hay varias iniciativas «en marcha»

«Tengo la esperanza de que, independientemente de las posturas actuales expresadas por las partes en conflicto, haya una forma de que puedan llegar a un acuerdo para poner fin a este horrible conflicto», declaró Guterres ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad.

El secretario fue preguntado por el rechazo iraní a la propuesta de Trump para poner fin a la guerra por considerarla «excesiva y alejada de la realidad del fracaso de Estados Unidos en el campo de batalla», según informaron este miércoles medios estatales.

La hoja de ruta del mandatario estadounidense recogía, según avanzó The New York Times, líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes, así como la seguridad de las rutas energéticas, en particular el estrecho de Ormuz.

Guterres no entró a valorar la propuesta, ni la respuesta, y defendió que la organización cuenta con «mediadores que han ofrecido sus servicios» a las partes y que están «muy comprometidos» con encontrar una solución que detenga el «horrible conflicto que está fuera de control» y tiene unas consecuencias «devastadoras».

«Hay varias iniciativas de diálogo y paz en marcha. Deben tener éxito», declaró.

El secretario pidió directamente a Estados Unidos, Israel, Irán y el grupo chií Hezbolá que cesen los ataques, especialmente después de regresar de el Líbano, donde, dijo, » también debe cesar la guerra».

«Hezbolá debe dejar de lanzar ataques contra Israel. E Israel debe detener sus operaciones militares y sus ataques en el Líbano, que están afectando con mayor dureza a la población civil. El modelo de Gaza no debe repetirse en el Líbano», afirmó.

Guterres insistió en que «la diplomacia es la salida» que se necesita para poner fin a este «desastre»: «El pleno respeto del derecho internacional es la salida. La paz es la salida», añadió. EFE

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