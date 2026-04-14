Guterres dice que es «muy probable» que se reanuden las negociaciones entre EE.UU. e Irán

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Naciones Unidas, 14 abr (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este martes que es «muy probable» que las negociaciones entre EE.UU. e Irán se reanuden después de que Donald Trump asegurara que Teherán se puso en contacto con Washington para una nueva ronda de contactos, algo no confirmado por la república islámica.

«Todo apunta a que es muy probable que estas conversaciones se reanuden», aseguró Guterres ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad tras una intervención en la que pidió la vuelta de las conversaciones, después de que la primera ronda en Pakistán concluyera sin acuerdo.

Según dijo, antes de su intervención, se reunió con el viceprimer ministro y canciller de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, país al que agradeció que haya asumido la «importantísima iniciativa con el fin de llevar la paz a Oriente Medio». EFE

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