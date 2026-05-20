Guterres dice que la preocupación por la situación humanitaria en Cuba «crece cada día»

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Naciones Unidas, 20 may (EFE).- Stepháne Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este miércoles que la preocupación del máximo responsable de la organización por la situación humanitaria en Cuba «crece cada día» ante el deterioro de las condiciones de vida en la isla.

«El nivel de preocupación aumenta a diario, a medida que la situación humanitaria en Cuba se vuelve más compleja», indicó en rueda de prensa Dujarric, quien aseguró que Guterres no habló sobre la situación en ese país caribeño durante la conversación telefónica que mantuvo en la víspera con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Estados Unidos está presionando a Cuba desde principios de año para que ponga en marcha profundas reformas políticas y económicas. Para tal fin, Washington ha impuesto un bloqueo petrolero a la isla, que la ONU ha calificado de contrario al derecho internacional, y ha aplicado nuevas sanciones, ampliamente contestadas por su carácter extraterritorial.

Cuba, que acumulaba ya seis años de profunda crisis económica, ha quedado prácticamente paralizada, por el impacto directo en hospitales, gasolineras, el transporte público y las empresas estatales, lo que deriva en un enorme costo social. Los apagones en la isla desconectan amplias regiones del país durante días. EFE

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