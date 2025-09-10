The Swiss voice in the world since 1935

Guterres elogia el acuerdo entre Irán y el OIEA como «un paso positivo» por la cooperación

Naciones Unidas, 10 sep (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, aplaudió hoy el acuerdo firmado anoche entre Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que calificó de «un paso positivo para reanudar la plena cooperación» entre las dos partes.

Sin embargo, Guterres fue cauto y dijo que espera ver «la progresiva implementación del acuerdo», que establece las modalidades prácticas para retomar las inspecciones de los expertos internacionales a las instalaciones nucleares iraníes.

La cooperación entre Irán y el OIEA «es esencial para lograr un marco legal a largo plazo que garantice que el programa nuclear iraní es exclusivamente pacífico», insistió Guterres.

A pesar del acuerdo, ya han aflorado las primeras discrepancias sobre su alcance: según dijo hoy el director del OIEA, Rafael Grossi, «abarca todas las instalaciones y dependencias (nucleares) en Irán”.

A lo que respondió el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, quien afirmó este miércoles que el acuerdo no concede por el momento acceso total a sus instalaciones atómicas.

«Debo enfatizar que este acuerdo no concede acceso a los inspectores de la agencia en este momento (a las instalaciones nucleares)», dijo a la televisión estatal iraní Araqchí, quien se encuentra de visita oficial en Túnez.

El acuerdo firmado ayer en la capital egipcia busca la reanudación de la cooperación entre Irán y el OIEA después de que el Parlamento iraní la suspendiese tras la guerra con Israel y los bombardeos israelíes y estadounidenses contra sus instalaciones nucleares.

Desde el conflicto, se desconoce el paradero de más de 400 kilos de uranio altamente enriquecido al 60 %, un nivel de pureza cercano al necesario para fabricar varias bombas atómicas.

Los desacuerdos con el OIEA se producen en un momento de grandes tensiones entre Irán y Occidente, con la amenaza de los países europeos de reimponer las sanciones de la ONU contra el país persa. EFE

