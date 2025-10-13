Guterres espera que la liberación de rehenes sirva para poner fin a la pesadilla en Gaza

1 minuto

Ginebra, 13 oct (EFE).- El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó este lunes a que la liberación de los últimos rehenes israelíes que se encontraban retenidos por Hamás sirva para que se ponga realmente fin a la violencia armada y al sufrimiento de los palestinos.

«Exhorto a todas las partes a aprovechar este impulso y a cumplir sus compromisos en virtud del alto el fuego para poner fin a la pesadilla en Gaza», dijo en una reacción emitida por su oficina una vez que Hamás había entregado a todos los rehenes que estaban con vida e Israel había liberado al primer grupo de prisioneros palestinos, según el acuerdo alcanzado por ambas partes.

Guterres afirmó sentirse «profundamente aliviado» de que los rehenes hayan recuperado su libertad y de que pronto puedan reunirse con sus familias, » tras el inmenso sufrimiento que han soportado» y dijo que espera que se entreguen igualmente los restos de los rehenes fallecidos.

En cuanto a la contribución de Naciones Unidas, el secretario general aseguró que la organización está apoyando en todo lo que se necesita para que el conflicto cese definitivamente y en el alivio humanitario de la población gazatí. EFE

