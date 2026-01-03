Guterres expresa «profunda alarma» por la «escalada de tensión en Venezuela»

Nueva York, 3 ene (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este sábado su «profunda alarma» por la reciente «escalada de tensión en Venezuela», que culminó con una acción militar de Estados Unidos en el país y que, advirtió, podría tener «preocupantes implicaciones» para la región.

Guterres subrayó a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, que los acontecimientos recientes constituyen «un precedente peligroso» para el orden internacional e insistió en la necesidad de un «pleno respeto, por parte de todos», del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas.

«El secretario general está profundamente preocupado por que las normas del derecho internacional no hayan sido respetadas», señaló el portavoz, sin entrar en detalles sobre el alcance o las circunstancias de la acción militar estadounidense, ni sobre posibles responsabilidades concretas.

Guterres reiteró su llamado a todas las partes involucradas dentro del país a apostar por una salida «política y pacífica».

«El secretario general exhorta a todos los actores en Venezuela a comprometerse en un diálogo inclusivo, con pleno respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho», indicó Dujarric.

Fuentes diplomáticas consultadas por EFE señalaron que la ONU sigue de cerca la evolución de los acontecimientos y que el Consejo de Seguridad se reunirá de urgencia esta misma tarde para tratar la situación.

Desde hace años, la organización ha defendido una solución negociada a la crisis venezolana, apoyando iniciativas de mediación y diálogo entre el Gobierno y la oposición, y reclamando de forma reiterada el respeto a las libertades fundamentales y a los mecanismos democráticos.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos llevó a cabo este sábado «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» y dijo haber capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa y haberlos sacado del país.

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país y aseguró que Maduro y su mujer Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico. EFE

