Guterres expresa «profunda alarma por la escalada de tensión en Venezuela»

Naciones Unidas, 3 ene (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este sábado su «profunda alarma» por la reciente «escalada de tensión en Venezuela», que culminó con una acción militar de Estados Unidos en el país y que, advirtió, podría tener «preocupantes implicaciones» para la región.

Guterres subrayó a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, que los acontecimientos recientes constituyen «un precedente peligroso» para el orden internacional e insistió en la necesidad de un «pleno respeto, por parte de todos», del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. EFE

