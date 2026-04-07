Guterres expresa profunda preocupación por las amenazas de Trump y pide solución pacífica

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Naciones Unidas, 7 abr (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este martes su «profunda preocupación» por las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que «toda una civilización morirá esta noche» si Irán no accede a sus exigencias.

Así lo señaló en un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric, quien aseguró que Guterres está «profundamente inquieto» por esas declaraciones, que «sugieren que poblaciones civiles enteras podrían sufrir las consecuencias de decisiones políticas y militares».

«No hay objetivo militar que justifique la destrucción total de la infraestructura de una sociedad ni tampoco infligir sufrimiento de forma deliberada a poblaciones civiles», subrayó el portavoz.

Asimismo, el jefe de la ONU reiteró que los conflictos terminan cuando los líderes eligen el diálogo sobre la destrucción y que «esa opción aún está disponible y debe ejercerse ahora».

Así, pidió «intensificar los esfuerzos diplomáticos para encontrar una salida pacífica» al conflicto, y señaló que su enviado personal Jean Arnault se encuentra viajando a la región para apoyar esos esfuerzos.

Guterres también hizo un llamado para que se restablezca la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, por la que transita alrededor del 20 % del petróleo mundial y que se ha visto amenazada por las hostilidades.

El diplomático portugués dijo que el bloqueo del estrecho tiene «un impacto devastador para las poblaciones más vulnerables del mundo».

Trump advirtió este martes que «esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás», a horas de que se cumpla su ultimátum a Irán para que reabra el estratégico estrecho de Ormuz.

«No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra», aseguró Trump en un mensaje en su red Truth Social, en referencia al plazo fijado para el 7 de abril.

A la espera de saber qué pasará cuando venza el plazo, a las 00.00 GMT, la Casa Blanca ha desmentido las especulaciones sobre un posible uso de armas nucleares en Irán, después de que Trump amenazara con la aniquilación de «toda una civilización». EFE

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