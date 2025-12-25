Guterres insta a celebrar elecciones «pacíficas» y «creíbles» en República Centroafricana

3 minutos

Nairobi, 25 dic (EFE).- El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, instó a que se celebren unas elecciones “pacíficas” y “creíbles” en la República Centroafricana (RCA) y pidió que todos participen en el proceso del próximo domingo.

“El secretario general insta a todos los centroafricanos a participar en el proceso electoral y también a las autoridades a garantizar que los comicios se celebren de forma pacífica, ordenada, inclusiva y creíble”, indicó un comunicado de Naciones Unidas divulgado a última hora del miércoles.

La RCA celebrará el domingo próximo unas elecciones presidenciales, legislativas, regionales y municipales, algo que no sucedía desde 1988 y según la ONU son una “disposición clave del Acuerdo Político para la Paz y la Reconciliación de 2019”.

“El secretario general insta a todas las partes interesadas a abstenerse de acciones que puedan incitar a la violencia o socavar la credibilidad del proceso y subraya la importancia de salvaguardar el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales durante todo el período electoral”, añadió el documento.

Las Naciones Unidas consideran que estos comicios representarán un “hito histórico” en el proceso de paz en la región y un “paso crucial” hacia la consolidación de la descentralización de la autoridad estatal.

“El secretario general reitera el compromiso constante de las Naciones Unidas de apoyar a la República Centroafricana en sus esfuerzos por consolidar la paz, la estabilidad y la gobernanza democrática”, concluyó la nota oficial.

Elecciones en RCA

Alrededor de 2,3 millones de centroafricanos deberán elegir presidente, legisladores, alcaldes y concejales en unas elecciones generales que servirán como termómetro de la estabilidad política y la seguridad del país.

La RCA se encuentra enfrascada en una violencia sistémica desde finales de 2012, impulsada por grupos rebeldes de mayoría musulmana que tomaron Bangui, capital del país, y derrocaron al expresidente François Bozizé (2003-2013), dando inicio a una guerra civil.

Tras el referéndum de 2023, la Constitución de la RCA amplió la duración del mandato presidencial de cinco a siete años y eliminó las restricciones a la reelección, lo que permitió al actual mandatario, Faustin-Archange Touadéra, en el poder desde 2016, postularse a un tercer mandato.

La oposición concurrirá dividida y debilitada, en parte por las secuelas del conflicto interno y las restricciones operativas que dificultan la campaña en zonas donde operan grupos armados.

Algunos opositores han denunciado un entorno político desigual y han llamado a boicotear las elecciones debido a obstáculos para los candidatos, deficiencias administrativas y control gubernamental de medios y recursos del Estado.

Human Rights Watch (HRW) advirtió que la Autoridad Nacional Electoral de la RCA enfrenta problemas logísticos, como fallos en la cadena de suministro, listas de votantes incompletas y personal poco capacitado fuera de Bangui.

Por su parte, las fuerzas de paz de la ONU brindarán apoyo logístico, técnico y de seguridad para las elecciones, en particular el transporte y distribución de material electoral sensible, así como la formación de miembros de los centros de votación. EFE

aam/mb