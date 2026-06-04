Guterres insta a Israel a retirarse de territorio libanés tras acuerdo de alto el fuego

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Naciones Unidas, 4 jun (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, instó este jueves al Ejército israelí a retirarse del Líbano después de que ambos países acordaran un alto el fuego tras una cumbre en Washington celebrada esta semana.

«Guterres exhorta a todas las partes a que respeten plenamente el cese de las hostilidades, pongan fin a cualquier nuevo ataque y cumplan en todo momento con las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho internacional, incluido el Derecho internacional humanitario», aseguró en un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric.

Israel y el Líbano acordaron el miércoles implementar un alto el fuego condicionado a que la milicia chií Hizbulá detenga sus ataques contra territorio israelí y cese sus operaciones en el sur del país árabe.

El secretario general pidió a Hizbulá que «acate la decisión del Gobierno del Líbano de extender su autoridad a todo su territorio y promover el control exclusivo de las armas por parte del Estado».

La Fuerza Provisional de la ONU para el Líbano (UNIFIL) lleva días registrando un «preocupante» aumento de las hostilidades en el sur del Líbano, pero en su mayoría provienen del Ejército Israelí.

Según dijo Dujarric este jueves en su rueda de prensa diaria, UNIFIL registró 69 violaciones del espacio aéreo del Líbano este miércoles.

Además, la misión de la ONU informó de 569 proyectiles disparados desde posiciones del Ejército israelí al sur de Israel y 14 lanzados por Hizbulá.

Guterres instó a Israel a que se retire por completo del norte de la Línea Azul, la frontera de facto establecida por la ONU entre ambos países y que en los últimos días las fuerzas israelís sobre pasaron

El diplomático portugués pidió que se preste «un mayor apoyo» a las instituciones libanesas, incluidas sus Fuerzas Armadas. EFE

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