Guterres insta a la clase política de Haití a celebrar unas «elecciones creíbles»

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Puerto Príncipe, 16 jun (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó este martes a la clase política de Haití a «acelerar» el proceso para restablecer la confianza entre la población, «con etapas de transición inclusivas y elecciones creíbles», unos comicios que deberán ir acompañados del restablecimiento de la seguridad.

La celebración de las elecciones generales en Haití estaban previstas en su primera vuelta para agosto de este año, pero ya pocos se animan a hablar de fechas ante los altos niveles de violencia.

«No me corresponde fijar la fecha de las elecciones. Creo que lo importante es tener dos vías paralelas. Una vía se refiere a la seguridad; la otra, a la creación de las condiciones para unas elecciones transparentes. Y creo que la decisión final sobre la fecha de las elecciones dependerá de cómo avancen estas dos vías paralelas», afirmó Guterres tras ser preguntado por un periodista sobre la posibilidad de que se celebraren los comicios en diciembre.

«No me corresponde decir cuál es la fecha correcta. No soy el Gobierno de Haití ni el pueblo haitiano», insistió durante una rueda de prensa que marcó el cierre de su viaje al país caribeño.

Guterres, quien visitó el país por varias horas y se reunió con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, indicó que las elecciones «no se pueden celebrar sin que existan las condiciones mínimas de seguridad».

«Mi mensaje fue claro: el pueblo haitiano ha esperado demasiado. La oportunidad que se presenta hoy quizá no vuelva. Cuento con los dirigentes haitianos para aprovecharla. Es necesario acelerar el proceso político y restaurar la confianza», dijo.

El diplomático afirmó que corresponde a los haitianos, «y solo a ellos», trazar el camino.

«Y este proceso debe producir resultados: etapas de transición inclusivas y elecciones creíbles, la única vía legítima para restablecer el orden constitucional y las instituciones democráticas. La transición avanza, existe una dinámica», aseguró.

Las últimas elecciones generales en Haití se celebraron en 2016, en las que ganó Jovenel Moise, quien asumió el cargo en febrero del año siguiente y fue asesinado en julio de 2021, lo que causó el incremento de la inseguridad en el país y una crisis en todos los sectores.

A pesar de este panorama, Guterres quiso mandar un mensaje de esperanza, al afirmar que «por primera vez en años entrevemos el final del túnel, puesto que Haití no se limita a sus dificultades, tiene una juventud creativa y tiene una diáspora comprometida y una cultura que brilla mucho más allá de sus fronteras».

«Haití tiene todo para levantarse», destacó Guterres, quien tiene previsto reunirse mañana con las autoridades de la vecina República Dominicana.

En Haití ha comenzado a operar a pasos lentos la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), creada por el Consejo de Seguridad de la ONU para enfrentar a las bandas armadas que siembran el terror en la capital y en otras zonas del país.

Según datos de la ONU, la violencia en Haití causó en los primeros cinco meses del año al menos 2.310 muertos y 1.106 heridos. Las bandas armadas dominan cerca del 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe. EFE

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