The Swiss voice in the world since 1935

Guterres lamenta muerte de Uribe, pide justicia y reclama seguridad para candidatos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Naciones Unidas, 11 ago (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó este lunes la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay tras el atentado que sufrió el pasado 7 de junio en Bogotá y que lo dejó gravemente herido.

Guterres, en un mensaje transmitido por su portavocía a la prensa en el que expresaba sus condolencias a su familia y al pueblo colombiano, reiteró su llamado a que el atentado contra Uribe «sea plenamente investigado y que los responsables rindan cuentas ante la justicia».

«El Secretario General insta a las autoridades colombianas a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar unas elecciones nacionales pacíficas, incluyendo garantías para la seguridad de todos los candidatos», agrega el mensaje.

Uribe, de 39 años, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda durante un acto político de cara a las elecciones presidenciales del año próximo en las que aspiraba a ser el candidato del Centro Democrático, en oposición al actual presidente Gustavo Petro.

La Fiscalía colombiana tipificó hoy el crimen como magnicidio y señaló que hay seis detenidos, entre ellos el autor material, un adolescente de 15 años, mientras continúa la búsqueda de los determinadores.

Colombia es el tercer país del mundo con más desplazados por la violencia, solo por detrás de Sudán y Siria, al haber sumado a fines del año pasado 7,3 millones de desplazados internos, equivalente al 14 % de su población, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. EFE

nqs/rh/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR