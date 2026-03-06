Guterres pide «negociaciones serias» antes de que la situación en O. Medio se descontrole

Naciones Unidas, 6 mar (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este viernes que los «ataques ilícitos» que se están produciendo en Oriente Medio están causando «un sufrimiento enorme», y pidió que se entablen «negociaciones diplomáticas serias» porque la situación «podría descontrolarse».

«Todos los ataques ilegales en Oriente Medio y otros lugares están causando un enorme sufrimiento y daños a la población civil de toda la región, y suponen un grave riesgo para la economía mundial, en particular para las personas más vulnerables», señaló el jefe de la ONU en un breve comunicado.

Guterres agregó que «es la hora de detener los combates» y entablar «negociaciones diplomáticas serias».

El diplomático ya advirtió ayer de las «múltiples consecuencias» de la guerra en Irán, donde los ataques de Israel y EE.UU. han provocado «desplazamientos internos masivos» y la subida de los precios del petróleo y del gas.

Su portavoz, Stephane Dujarric afirmó que «urge cesar la violencia, garantizar el acceso humanitario y proteger a los civiles», ante la pregunta sobre el riesgo de que la crisis pueda provocar un conflicto global.

«El secretario general mantiene contacto permanente con líderes de la región, incluidos representantes de los países del Golfo y de Irán, para reforzar la diplomacia y evitar que la crisis se convierta en un conflicto global de mayor envergadura», dijo. EFE

