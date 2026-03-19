Guterres pide a EE. UU. y a Israel que pongan fin a la guerra en Oriente Medio

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Bruselas, 19 mar (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este jueves a Estados Unidos y a Israel «poner fin a esta guerra (en Oriente Medio) que corre el riesgo de descontrolarse», a su llegada a la cumbre que reúne hoy a los mandatarios de la Unión Europea en Bruselas.

«En primer lugar, a Estados Unidos y a Israel: Ya es hora de poner fin a esta guerra que corre el riesgo de descontrolarse, causando un inmenso sufrimiento a la población civil y con repercusiones en la economía mundial que son realmente dramáticas y pueden acarrear consecuencias trágicas, especialmente para los países menos desarrollados», advirtió el secretario general de la ONU esta tarde junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa. EFE

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