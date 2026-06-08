Guterres pide a Israel reabrir de inmediato los cruces en Gaza, cerrados tras ataque iraní

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Naciones Unidas, 8 jun (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este lunes a Israel que reabra «de inmediato» los cruces fronterizos de la Franja de Gaza que el Ejército cerró este domingo tras una nueva escalada de las hostilidades con Irán.

Así lo explicó el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria, preguntado por la decisión de las fuerzas israelíes, que impide la entrada de ayuda humanitaria a la Franja.

«El secretario general está profundamente preocupado por la decisión de cerrar los pasos de Kerem Shalom y Rafah y suspender la entrada de suministros en Gaza», declaró Haq.

Los pasos cerrados este domingo eran los dos únicos cruces con Gaza por los que entraba ayuda humanitaria, con lo que su cierre supondrá que dicha ayuda no entrará.

El diplomático portugués pidió que se reanude «de inmediato» el paso de ayuda humanitaria a Gaza e instó a todas las partes a que «faciliten la entrega rápida, segura y sin obstáculos de la ayuda humanitaria».

«La ayuda humanitaria es indispensable para la supervivencia y el bienestar de la población civil en Gaza. Las necesidades humanitarias siguen siendo inmensas, y el acceso debe seguir siendo predecible, sostenido y sin obstáculos», añadió.

Irán atacó este domingo a Israel como respuesta a sus bombardeos contra los suburbios de la capital del Líbano.

Preguntado por la opinión del secretario general de que Israel condicione los pasos fronterizos a otros conflictos, Haq aseveró que es algo que «deben explicar las autoridades israelíes».

«No creemos que el paso fronterizo hacia Gaza deba cerrarse. La supervivencia de la población de Gaza depende de que haya un flujo de ayuda humanitaria disponible en todo momento. Queremos que se restablezca el sistema anterior de tráfico humanitario y comercial normal, por lo que no aceptamos ninguno de estos cierres», añadió.

Esta no es la primera vez que el Ejército israelí cierra los pasos con Gaza por las hostilidades en Oriente Medio. El pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron el operativo conjunto contra Irán, impidió durante semanas la entrada de ayuda en el enclave arrasado y la salida de enfermos gazatíes hacia Egipto por el cruce de Rafah para recibir atención médica. EFE

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