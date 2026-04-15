Guterres pide acción internacional urgente para poner fin a la guerra en Sudán

2 minutos

Berlín, 15 abr (EFE).- El secretario general de ONU, António Guterres, pidió este miércoles en la conferencia sobre Sudán de Berlín acción internacional urgente para poner fin a un conflicto civil que va por su tercer año y que desestabiliza actualmente el noreste africano.

En un mensaje de vídeo, Guterres pidió el fin de la «pesadilla» en que se ha convertido la guerra en Sudán, un conflicto que está «destabilizando la región», por medio de «unidad» internacional y acción urgente.

«Más de 4,5 millones de personas se han visto obligadas a huir al extranjero, y siguen surgiendo denuncias fiables de los delitos internacionales más graves», indicó Guterres, que subrayó cómo la guerra ha impactado en las vidas de mujeres y niñas sudanesas.

«Las mujeres y las niñas han sido víctimas de actos de terror y ha prevalecido la violencia sexual sistemática. Las familias y las comunidades han quedado devastadas por los bombardeos y los ataques con drones», abundó.

Guterres dijo que «es imprescindible que cesen de inmediato las hostilidades».

El secretario general de la ONU enfatizó, además, que sólo recabar fondos para ayuda humanitaria, uno de los principales objetivos de la cita en Berlín, no llevará al fin del conflicto, pues hace falta también evitar la entrada de armamento a la región.

«Las injerencias externas y el flujo de armas que han alimentado esta guerra deben terminar de una vez por todas, y debe abrirse una vía creíble hacia un proceso político inclusivo y liderado por la sociedad civil que refleje las aspiraciones del pueblo sudanés», señaló Guterres.

La conferencia cita a más de 60 representantes de Estados y a más de 50 organizaciones no gubernamentales sudanesas e internacionales, aunque no cuenta con representantes de las dos partes enfrentadas, el Gobierno de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). EFE

smm/cph/ajs