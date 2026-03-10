The Swiss voice in the world since 1935
Guterres pide al ministro iraní Araqchí «evitar ataques contra civiles e infraestructuras»

Nueva York, 10 mar (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este martes en una llamada con el Ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, que se deben «evitar ataques contra civiles y infraestructuras civiles».

«Las partes deben respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, así como abstenerse de cualquier ataque contra civiles e infraestructura civil», dijo Guterres al ministro iraní, según un comunicado de la ONU. EFE

