Guterres pide al ministro iraní Araqchí «evitar ataques contra civiles e infraestructuras»

1 minuto

Nueva York, 10 mar (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este martes en una llamada con el Ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, que se deben «evitar ataques contra civiles y infraestructuras civiles».

«Las partes deben respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, así como abstenerse de cualquier ataque contra civiles e infraestructura civil», dijo Guterres al ministro iraní, según un comunicado de la ONU. EFE

