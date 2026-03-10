Guterres pide al ministro iraní Araqchí «evitar ataques contra civiles e infraestructuras»

Nueva York, 10 mar (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este martes en una llamada con el Ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, que se deben «evitar ataques contra civiles y infraestructuras civiles».

«Las partes deben respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, así como abstenerse de cualquier ataque contra civiles e infraestructura civil», dijo Guterres al ministro iraní, según un comunicado de la ONU.

En una llamada en la que ambos diplomáticos analizaron la escalada militar de la región, el secretario general mostró «una profunda preocupación por la propagación regional y el impacto del conflicto en curso sobre la economía mundial», una posición que ya ha tomado en anteriores ocasiones en este conflicto, agrega la nota.

El ataque de EE.UU. e Israel sobre Irán llega ya a su día número once sin que esté claro su horizonte temporal ya que, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció la semana pasada que podría extenderse cuatro o cinco semanas, este lunes aseguró que estaba «prácticamente terminado».

Trump también ha advertido de que cualquier intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz sería respondido «veinte veces más fuerte» que las acciones anteriores en un intento de disuadir los ataques iraníes contra la navegación comercial.

Asimismo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió este martes de que hoy «será el día más intenso de ataques dentro de Irán» en una rueda de prensa en el Pentágono, donde el alto mando militar estadounidense informó que han comenzado a atacar la industria de defensa iraní para limitar sus capacidades de respuesta.

Cientos de personas han muerto en Irán desde el comienzo de los bombardeos de Israel y EE.UU., entre ellos civiles y niños. Al menos siete militares estadounidenses fallecieron en ataques iraníes en Kuwait y Arabia Saudí. EFE

