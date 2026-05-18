Guterres pide aumentar «urgentemente» la ayuda a RD del Congo y Uganda ante brote de ébola

2 minutos

Naciones Unidas, 18 may (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este lunes aumentar «urgentemente» el apoyo internacional a la República Democrática del Congo y a Uganda para hacer frente al nuevo brote de ébola.

Así lo explicó su portavoz adjunto, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara que el brote de ébola «constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional» y destacó el alto riesgo de que se siga propagando.

«Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que aumente urgentemente el apoyo tanto a la respuesta al ébola como a la respuesta humanitaria más amplia en la República Democrática del Congo», declaró Haq.

«Sin una acción inmediata, la asistencia vital no llegará a quienes más la necesitan y se corre el riesgo de que se reviertan los avances humanitarios fundamentales», añadió.

El nuevo brote surgido en RDC, el decimoséptimo en la historia de este país, consta de la cepa Bundibugyo del virus, para la cual actualmente no existen vacunas autorizadas ni tratamientos específicos.

«Eso plantea un enorme problema, y esperamos que la investigación sobre esta cepa permita desarrollar vacunas lo antes posible», comentó el respecto Haq.

Esta cepa tiene una letalidad de entre el 25 y el 40 %, según Médicos Sin Fronteras (MSF). En 2007 y en 2012 se originaron otros brotes de esta cepa en Uganda y la RDC, respectivamente.

El ministro de Salud congoleño, Roger Kamba, informó el domingo de que hay «91 muertes probables» pero la OMS mantienen que hay 88 fallecidos, de momento, incluido un ciudadano congoleño que murió en Uganda.

«El Plan de Necesidades y Respuesta Humanitaria para la RDC, por valor de 1.400 millones de dólares, está actualmente financiado en un 34%, con 478 millones de dólares recibidos», explicó el portavoz.

La Misión de la ONU en la República Democrática del Congo, MONUSCO, trabaja junto a la OMS y demás socios en reforzar las medidas y los controles para contener el brote. EFE

ecs/jco/psh