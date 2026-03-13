Guterres pide desde Líbano a Israel y Hizbulá un alto al fuego y el fin de la guerra

1 minuto

Beirut, 13 mar (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió desde el Líbano a Israel y a Hizbulá «que declaren un alto el fuego que ponga fin a la guerra».

Guterres anunció de forma inesperada su aterrizaje hoy en Líbano y, tras reunirse con el presidente libanés, Joseph Aoun, aseguró que el país «se vio arrastrado a una guerra que su pueblo no deseaba».

«Hago un enérgico llamamiento a ambas partes, a Hezbolá y a Israel, para que declaren un alto el fuego que ponga fin a la guerra y allane el camino hacia una solución que permita al Líbano convertirse en un país independiente, con soberanía e integridad territorial respetadas y donde sus autoridades tengan, como ya he dicho, el monopolio del uso de la fuerza», dijo el secretario general, en unas palabras enviadas a los medios. EFE

bei-ime/lab