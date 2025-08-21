Guterres pide reformar las instituciones para que sean más justas con los países pobres

Tokio, 21 ago (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, pidió este jueves desde Japón una revisión integral de las instituciones internacionales para que sean más representativas y justas con los países en vías de desarrollo.

«Nuestras instituciones deben reflejar el mundo actual, no el que había en 1945», dijo Guterres durante una rueda de prensa desde la ciudad japonesa de Yokohama en la segunda de las tres jornadas de la Conferencia Internacional de Tokio sobre Desarrollo Africano (TICAD), en la que participa.

El portugués señaló que son necesarias «una gobernanza y unas finanzas más justas», y que eso requiere una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, «para ser más representativo y efectivo» para los países africanos y otros territorios en vías de desarrollo.

También defendió una revisión de las instituciones financieras internacionales, para que estas naciones tengan «una representación justa» y para que la arquitectura financiera satisfaga sus necesidades.

«La deuda no debe ahogar el desarrollo», declaró Guterres, quien pidió un mayor alivio de la deuda en estos territorios, así como brindarles un financiamiento con condiciones más favorables y triplicar la capacidad de préstamo de los bancos de desarrollo, «haciéndolos más grandes, más audaces y más capaces de movilizar financiamiento privado a costes razonables».

El secretario general de la ONU pidió, asimismo, más inversiones en materia de energías renovables para las naciones africanas y apoyo para una transformación digital que expanda el acceso asequible a tecnologías punteras como la inteligencia artificial.

«África tiene todo lo necesario para convertirse en una superpotencia de las renovables, desde el sol al viento hasta los minerales críticos que impulsan las tecnologías limpias. Sin embargo, recibe una pequeña fracción de la inversión global en renovables y, mientras tanto, 600 millones de personas todavía no tienen electricidad» en el continente, expuso.

Guterres pidió movilizar inversiones y tecnología para que los recursos naturales de África puedan beneficiar a su gente primero, y ayudar a la construcción de las infraestructuras necesarias para ello, asegurando que una África impulsada con energías limpias «reduce los costes energéticos, diversifica las cadenas de suministro y acelera la descarbonización de todo el mundo».

En materia de digitalización, Guterres declaró que ha presentado un informe sobre opciones innovadoras de financiación para construir capacidades de inteligencia artificial (IA) en países en vías de desarrollo y que está presionando para establecer un panel científico internacional y un diálogo anual sobre IA en la ONU.

Japón, anfitrión del foro trienal, anunció en la víspera un proyecto interuniversitario para capacitar en IA a unos 30.000 africanos en los próximos tres años.

Guterres elogió la iniciativa de Japón, al que definió como «un campeón de la cooperación en desarrollo», y señaló la necesidad de disponer de un buen liderazgo en un mundo asolado por conflictos, «desde Gaza a Sudán, Ucrania y más allá», y de crecientes incertidumbres y desigualdades económicas. EFE

