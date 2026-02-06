Guterres pide respetar la tregua olímpica: «Esforcémonos por el oro, pero más por la paz»

Naciones Unidas, 6 feb (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este viernes que los países en conflicto respeten la tregua olímpica durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y abogó porque las naciones se esfuercen unidas por conseguir la paz mundial.

«Esforcémonos juntos por el oro, sí, pero aún más por la paz», instó Guterres.

El secretario general hizo un llamamiento a todas las partes en conflicto para que respeten la Tregua Olímpica, tradición de la Antigua Grecia recuperada por las Naciones Unidas y el Comité Olímpico Internacional que pide detener las guerras y los ataques durante los juegos para favorecer la paz y el diálogo.

«La única lucha entre naciones debería darse en el campo deportivo, no en el campo de batalla», declaró.

Para el diplomático portugués, estos Juegos son «un faro de esperanza» y una «celebración del potencial humano, del trabajo en equipo, el juego limpio y el respeto mutuo».

«A través de vuestra dedicación y perseverancia, vemos lo que un mundo unido puede ser, y lo que la humanidad puede lograr cuando nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros mismos», apuntó.

El papa León XIV instó también hace unos días a mantener la tregua durante el evento.

Los 25º Juegos Olímpicos de Invierno tiene lugar en Italia desde este viernes al próximo 22 de febrero y cuentan con la presencia de deportistas de 93 países de todo el mundo. EFE

