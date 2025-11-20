Guterres pide un acuerdo equilibrado para desbloquear la negociación en la COP30

1 minuto

Belém (Brasil), 20 nov (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, señaló este jueves en la cumbre climática COP30 en Belém que la vía para desatascar las negociaciones es un acuerdo que «equilibre» las demandas sobre financiación y sobre el fin de los combustibles fósiles.

Guterres dijo en rueda de prensa que cree que un acuerdo es «posible» y que todavía es pronto para hablar de «fracaso», pese a la falta de avance en las negociaciones sobre los temas más polémicos.EFE

