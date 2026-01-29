Guterres predice un 2026 de «caos» y dice que «solo ONU puede autorizar uso de la fuerza»

Naciones Unidas, 29 ene (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este jueves que 2026 se perfila como «un año de caos y sorpresas» y advirtió de que el Consejo de Seguridad «es el único organismo que puede hablar en nombre de todos en cuestiones de seguridad” y «el único que puede autorizar el uso de la fuerza», al referirse a la Junta de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump.

El diplomático portugués, que encara su último año en el cargo, alertó de que «la ley del poder está reemplazando al poder de la ley» y de que hay «instituciones multilaterales bajo ataque y la cooperación internacional debilitándose».

«Los sistemas de cooperación global están desfasados, reflejan estructuras de poder de hace más de 80 años» en un momento en que ha crecido el riesgo de conflictos globales «ante la erosión del derecho internacional», agregó en su tradicional conferencia de prensa al inicio del año. EFE

