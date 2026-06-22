Guterres señala a Starmer como «un socio muy fiable» tras el anuncio de su dimisión

Compartir

1 minuto

Naciones Unidas, 22 jun (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó al primer ministro británico, Keir Starmer, que este lunes anunció su dimisión, como «un socio muy fiable» y le agradeció el trabajo conjunto.

Así lo explicó en una rueda de prensa el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, tras ser preguntado por la renuncia del político británico.

«El secretario general siempre ha considerado a Starmer un colaborador muy fiable y ha valorado enormemente la colaboración que ha mantenido con él durante su mandato», declaró Dujarric.

Keir Starmer anunció este lunes su dimisión como líder del Partido Laborista y como primer ministro tras reconocer que había perdido la confianza de su grupo parlamentario para seguir gobernando.

Se espera que el nuevo líder del Partido Laborista y primer ministro británico asuma el poder en septiembre, antes de que se reanuden las sesiones del Parlamento británico, o incluso con antelación si solo hay un candidato. Hasta entonces Starmer permanecerá en el cargo.

El secretario general de la ONU se encuentra viajando precisamente al Reino Unido para participar en la Semana de Acción Climática de Londres, donde está previsto que pronuncie un discurso sobre el clima y la energía.

Guterres no se reunirá con Starmer, dijo Dujarric, quien recordó que ya lo hizo el pasado enero.

En cambio, sí mantendrá un encuentro con la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, previsiblemente este martes. EFE

ecs/jco/psh