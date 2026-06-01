Guterres urge a detener hostilidades en el Líbano tras aumento de la ofensiva israelí

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Naciones Unidas, 1 jun (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió este lunes a detener las hostilidades en el sur del Líbano después del aumento de la ofensiva israelí llevado a cabo este fin de semana.

Así lo explicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria en la que aseguró que el secretario está «profundamente alarmado» por las actividades militares en el Líbano.

«Las advertencias israelíes de ataques inminentes contra los suburbios del sur de Beirut son muy preocupantes y han agravado el miedo y la incertidumbre entre la población libanesa. Reiteramos que los civiles y las infraestructuras civiles no deben ser blanco de ataques. Instamos a todas las partes a que respeten el alto el fuego y eviten una mayor escalada», declaró Dujarric.

El Ejército de Israel anunció este domingo la ocupación del castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, sobre el que ha expandido su invasión en los últimos días.

Además, las fuerzas israelíes también atacaron «infraestructuras de Hizbulá» en la ciudad costera libanesa de Tiro y en «más zonas adicionales» del sur del país.

El propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la ocupación supone un «hito crucial» y un «cambio radical en la política» que Israel lleva a cabo en el país vecino.

Tras estos hechos, el portavoz afirmó que «no hay alternativa a una solución diplomática» para que cese la violencia a ambos lados de la línea de demarcación de la ONU entre ambos países, conocida como la Línea Azul.

Por otra parte, el portavoz celebró que mañana se reanuden las negociaciones entre el Líbano e Israel, patrocinadas por Estados Unidos: «Hay que darles una oportunidad real de éxito».

Y reivindicó que las Fuerzas Armadas Libanesas «son la única fuerza armada legítima en el Líbano», en alusión a milicias no estatales, como el grupo chií Hizbulá.

En las últimas horas, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL) ha denunciado un «preocupante» aumento de las hostilidades en territorio libanés.

Este domingo detectaron 744 proyectiles, de los cuales 683 se atribuyeron al Ejército israelí, y durante las primeras horas de este lunes unos 400 (380 de Israel).

Los últimos ataques israelís suponen un recrudecimiento de la ofensiva contra Hizbulá, principal aliado de Irán en la región, incluso por encima de los planes de ocupación que el Gobierno de Benjamín Netanyahu había planteado.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este lunes una sesión de urgencia, solicitada por Francia, sobre este asunto. EFE

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