Guterres urge a EEUU e Irán a cerrar un acuerdo para evitar los riesgos de una escalada

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Naciones Unidas, 11 jun (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, urge a Estados Unidos e Irán a cerrar un acuerdo de paz «integral y duradero» para evitar los riesgos de una nueva escalada de las hostilidades antes de que se convierta en la reanudación del conflicto.

Así lo explicó este jueves el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria después de que Washington y Teherán hayan vuelto a intercambiar ataques la pasada noche, por segundo día consecutivo, tras el derribo, por parte de Irán, de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz.

«El secretario general está profundamente preocupado por la continua escalada de tensión en Oriente Medio, incluidos los ataques de Estados Unidos contra Irán y los ataques de Irán contra países vecinos del Golfo y de otras regiones que no son parte en el conflicto, así como por el notable aumento de la retórica hostil», declaró Dujarric.

Las fuerzas estadounidenses atacaron en la noche del miércoles, por segundo día consecutivo, posiciones en la República Islámica.

Teherán respondió con bombardeos contra bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin, y además declaró cerrado el estrecho de Ormuz, estratégica vía para el tránsito de hidrocarburos y materias primas que se ha convertido en centro del conflicto.

Guterres pidió a todas las partes que «vuelvan a aplicar plenamente el alto el fuego, eviten cualquier nuevo deterioro de la situación» y garanticen las libertades de navegación.

De lo contrario, el diplomático portugués cree, como ya alertó el miércoles ante el Consejo de Seguridad, que hay riesgos de que se reanude el conflicto, lo que tendría «consecuencias impredecibles para la región y el mundo, especialmente para los países más vulnerables».

«Exhorta a Estados Unidos e Irán a que redoblen sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo pacífico, integral y duradero que promueva la paz y la seguridad regionales e internacionales», apuntó Dujarric.

El secretario insistió en su defensa del diálogo y unas negociaciones genuinas como «la única vía para avanzar»

Antes de reanudar los bombardeos, las negociaciones entre EE.UU. e Irán llevaban semanas encalladas mientras intercambiaban borradores de un acuerdo de paz, con la mediación de Pakistán. EFE

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